Кремль отказался считать США партнерами России

Пока США сложно назвать партнерами России, они скорее оппоненты. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вряд ли можно сейчас назвать партнерами, скорее это наши оппоненты или визави. Пока никаких партнерских программ и отношений нет. Отрадным является тот факт, что мы от пикирования перешли к переговорам, которые сопровождаются дальнейшим пикированием», — процитировало РИА «Новости» слова Пескова.

Пресс-секретарь президента отметил, что не нужно предаваться иллюзиям и преувеличивать «дух Женевы». При этом Песков добавил, что тот факт, что теперь в Женеве сидят российские эксперты и общаются по вопросам стабильности, можно назвать весьма положительным знаком. Он добавил, что президент Владимир Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации отношений между двумя странами.

Ранее представитель Кремля заявил, что российское правительство никогда не вмешивалось и не планирует вмешиваться в выборы конгресса. Так Песков ответил на обвинения американского президента Джо Байдена.