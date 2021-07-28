Песков отверг слова Байдена о вмешательстве в выборы США

Российское правительство никогда не вмешивалось и не планирует вмешиваться в выборы конгресса. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения американского президента Джо Байдена.

«Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США. Результаты неоднократных расследований, которые проводились там, это подтверждают — что Россия никогда не вмешивалась», — передало РИА «Новости» слова Пескова.

Он подчеркнул, что Россия не вмешивается и не имеет ни малейших намерений вмешиваться в какие-то электоральные процессы в других странах.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что может поставить точку в территориальном споре России и Японии. По его словам, заключение мирного договора поможет странам прийти к общему решению. Он отметил, что Россия продолжит доносить до Японии свою позицию по условиям заключения мирного договора на высшем уровне. Ранее японские власти выразили России протест в связи с поездкой премьер-министра Михаила Мишустина на Курилы, которые Япония считает своей территорией.