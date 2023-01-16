Власть 16 января 2023, 13:37 Кремль опроверг сообщения о конфликте ЧВК «Вагнер» и Минобороны Представитель Кремля Песков: конфликта между ЧВК «Вагнер» и Минобороны не существует РИА «Новости»

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Слухи о якобы конфликте между Минобороны России и группой «Вагнер» лишь информационные манипуляции, которые исходят от противников страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Мы думаем, что в основном этот конфликт существует в информационном пространстве», — сказал он.

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Песков подчеркнул, что страна знает о российских военных и бойцах группы «Вагнер». Все они являются героями для соотечественников. По его словам, вбросы о конфликте делают информационные противники России. Представитель Кремля призвал относиться к таким слухам спокойно.

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«Все делают общее дело, все воюют за Родину. Вот так к этому и надо относиться», — заключил он.

Ранее стало известно, что подразделения Воздушно-космических сил РФ приехали в Белоруссию для прохождения летно-тактических учений совместно с белорусскими военными.