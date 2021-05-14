Кремль объяснил, почему список недружественных стран оказался таким коротким

Ограниченность списка недружественных России стран говорит о том, что Россия готова к диалогу. Об заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ограниченность перечня <…> подчеркивает готовность Москвы к диалогу», — заявил представитель Кремля в комментарии ТАСС.

Список, в который включили только США и Чехию, опубликовали сегодня на сайте правительства. В распоряжении указано, что Чехия сможет нанимать в свое посольство в России не более 19 работников из числа граждан РФ, а США — ни одного.

О таких ответных намерениях России после введения нового пакета американских санкций еще в апреле заявляли в МИД РФ.

Президент США Джо Байден подписал указ об ограничительных мерах против Москвы 15 апреля. Помимо этого, из Вашингтона были высланы 10 российских дипломатов.

Всего через два дня после подписания указа об антироссийских санкциях Чехия заявила, что россияне якобы причастны к взрывам на складах оружия во Врбетице в 2014 году. Это было использовано как повод для высылки 18 дипсотрудников РФ из Праги. В ответ Россия выслала 20 дипломатов Чехии.