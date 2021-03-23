Кремль объяснил, почему Путин не будет делать прививку от коронавируса публично

Президент России Владимир Путин не планирует показывать публике процесс вакцинации. Главе государства не нравится делать прививку от коронавируса перед камерами. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Его слова процитировало РИА «Новости». Песков отметил, что Путин посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с темами вакцинации и производства вакцин от коронавируса, «достаточно значительную часть своего рабочего времени».

«Поэтому президент для пропаганды вакцины делает очень много и так. Что касается вакцинации под камеры, он никогда не был сторонником, ему это не нравится», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что «значение слов тоже не нужно умалять».

Владимир Путин сделает прививку от коронавируса сегодня, но точное время вакцинации неизвестно. В Кремле отметили, что не собираются сообщать, каким именно препаратом он будет вакцинироваться. Песков отметил, что все три российских вакцины надежны и эффективны.

До середины июня прививку от коронавируса планируют сделать более 30 миллионам жителей России. Их будут вакцинировать двумя российскими препаратами — «Спутником V» и «ЭпиВакКороной».