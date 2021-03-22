Свыше 30 миллионов россиян привьют от коронавируса к середине июня

До середины июня прививку от коронавируса планируют сделать более 30 миллионам жителей РФ. Вакцинировать население будут «Спутником V» и «ЭпиВакКороной».

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Ярославль рассказал о подписанном на поставку 30 миллионов доз вакцины «Спутник V» договоре. Его слова привел ТАСС.

«Дополнительные поставки будут еще „ЭпиВакКороны“. Производственные планы сейчас сверстаны. Поэтому больше 30 миллионов человек [будут вакцинированы]», — подчеркнул глава Минздрава.

Дозы препарата поставят до конца мая, прививки ими должны сделать «ориентировочно до 15 июня».

В России рассчитывают вакцинировать от коронавируса порядка 60% взрослого населения, что составит 69,8 миллиона человек. При необходимости объемы увеличат.

«Надо смотреть за эпидемической ситуацией», — заключил Мурашко.

Ученых, работавших над созданием прививок для профилактики COVID-19, представят к награде. Поручение отдал президент РФ Владимир Путин.

На сегодняшний день в стране выявили 4 466 153 случая коронавирусной инфекции. С болезнью справились 4 077 185 человек, скончался — 95 391.