Кремль объяснил, как Россия и Турция будут взаимодействовать по Карабаху

Москва и Анкара будут поддерживать контакт по Нагорному Карабаху через мониторинговый центр. Он расположится на территории Азербайджана.

Схему взаимодействия двух стран объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости».

«Это не будет Карабах, речь идет о мониторинговом центре», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков обратил внимание на тот факт, что центр будет находиться именно на азербайджанской земле.

Речи о совместных миротворческих силах РФ и Турции в Нагорном Карабахе, добавил пресс-секретарь Владимира Путина, не шло.

«Тема никогда не обсуждалась», — сказал Песков в беседе с журналистами.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев упомянул совместные миротворческие силы РФ и Турции. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен следить за развитием ситуации в регионе вместе с Россией.

Российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха перебрасывают в соответствии с подписанным РФ, Арменией и Азербайджаном соглашением. Документ обязал Баку и Ереван прекратить боевые действия, остаться на занятых позициях, обменять военнопленными и пропустить беженцев.