Россия выставит 16 наблюдательных постов в Карабахе. У солдат будут «Тигры» и «Тайфуны»

Россия выставит 16 наблюдательных постов миротворцев вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявили в Генштабе ВС РФ. Российские солдаты будут оснащены бронетранспортерами и бронеавтомобилями «Тигр» и «Тайфун».

Начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской пояснил на брифинге, что размещение миротворцев запланировано для контроля над соблюдением договоренностей между Арменией и Азербайджаном. Его слова привел Telegram-канал ТАСС.

Почти все военные миротворческих соединений, направленные в зону Нагорного Карабаха, обладают сирийским опытом. Они принимали участие в обеспечении и охране гуманитарных операций в САР.

У миротворцев, добавило РИА «Новости», есть БТР и бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун».

Наблюдательным постам в Карабахе предстоит собирать информацию о прекращении огня и доводить полученные сведения до командования миротворцев. На них также возложат поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий против мирного населения.

Главы России, Азербайджана и Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Баку и Ереван обменяются военнопленными и остановятся на уже занятых позициях. Россия перебросит в зону конфликта 1960 военнослужащих, 90 БТР и 380 единиц автомобильной и специальной техники.