Власть 05 декабря 2022, 13:30 Кремль не рассматривал возможные ограничения на удаленную работу для уехавших россиян Представитель Кремля Песков: ограничения на работу на удаленке для уехавших не обсуждаются РИА «Новости»

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Кремль не ведет дискуссию о возможных ограничениях на удаленную работу для россиян, уехавших за границу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Никаких дискуссий на этой счет не ведется», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов на эту тему.

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Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас высказал мнение, что российские власти могут ввести ограничительные меры в отношении граждан России, которые уехали за границу после начала частичной мобилизации, но при этом продолжают работать на российские компании.

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Дмитрий Песков также прокомментировал заявление президента Франции Эммануэль Макрона о том, что будущая система безопасности на Европейском континенте после окончания конфликта на Украине должна включать гарантии безопасности для России.

Представитель Кремля ответил, что российские власти не считают эти слова политика подтверждением изменения подходов французской стороны к урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».