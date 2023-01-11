Власть 11 января 2023, 12:42 Кремль не ответил на вопрос о наличии у Медведчука российского гражданства Представитель Кремля Песков не ответил на вопрос о наличии у Медведчука паспорта РФ РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не может сказать о наличии или отсутствии российского паспорта у экс-депутата Верховной рады и лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом написал ТАСС.

«Не могу ничего сказать на этот счет», — сказал Песков.

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Там он ответил на просьбу рассказать, есть ли у Медведчука гражданство РФ и даст ли ему российский паспорт при необходимости президент Владимир Путин.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский лишил гражданства Виктора Медведчука. Это решение коснулось также бывших депутатов Верховной рады Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

Зеленский объяснил, что пошел на такой шаг после ознакомления с материалами от Государственной службы Украины и Службы безопасности страны. При этом он обещал, что такие меры примет и в отношении других людей.