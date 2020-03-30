Сейчас не так важно просчитывать экономические последствия от приостановки работы части бизнеса. Главное, чтобы россияне были здоровы. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На встрече с журналистами представитель Кремля высказался и насчет возможного введения режима ЧП.

«Могу только сказать, что принимаются те меры, которые считаются наиболее предпочтительными и наиболее эффективными», — заявил Песков. Его процитировал РБК.

Пресс-секретарь Владимира Путина заметил, что МИД и Минтранс сейчас работают не покладая рук. Они делают все возможное для возвращения россиян из-за границы.

«Очень эффективно работают наши соответствующие ведомства», — отметил представитель президента.

Из-за пандемии в России пострадали сфера услуг, туризма, культуры, ресторанный бизнес. По всей стране из-за борьбы с коронавирусом закрываются кинотеатры, фитнес-клубы, рестораны. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство поддержит предпринимателей.

По последним данным, в России 1836 инфицированных. 12 человек с СOVID-19 умерли. Москва и Подмосковье ввели режим изоляции. Жители региона не должны выходить из дома. Такие же меры начали действовать в Мурманской области. Выходить на улицу запретили и в Чечне, написал РБК. Режим изоляции готовятся ввести в Иркутской, Калининградской областях, Башкирии, Карелии, сообщил портал Ura.ru.