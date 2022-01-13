Кремль назвал возможные санкции США против Путина запредельной мерой

Возможные санкционные меры США против президента РФ Владимира Путина с учетом неминуемого ответа можно приравнять к инициативе о разрыве отношений. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Введение санкций против главы государства — это запредельная мера, заявил Песков. Если их введут, Россия неминуемо ответит, и все это повлечет за собой серьезные последствия. С таким же успехом сенаторы США могли бы предложить полностью разорвать отношения между странами, пояснил он.

«Формулировки этих санкций, по крайней мере, кроме как так, трактовать невозможно», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

В Кремле надеются, что это лишь «бряцания» и громкие заявления, добавил Песков.

Антироссийский законопроект, который подготовили американские сенаторы-демократы, предполагает ряд новых санкций в отношении РФ, в том числе против первых лиц государства. Авторы документа также предусмотрели в нем ограничения для ключевых отраслей российской экономики и госдолга. В Демпартии США подготовили санкции на случай обострения украинского кризиса.