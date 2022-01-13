Пушков назвал последствия санкций против Путина для США

Россия может полностью разорвать отношения с США в случае введения персональных санкций в отношении президента Владимира Путина. Об этом рассказал «Газете.ру» член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Если такой закон будет принят и тем более применен, то это будет на самой грани самого серьезного обострения отношений между США и Россией и, возможно, даже их разрыва», — заявил сенатор.

Пушков назвал угрозу новых санкций инструментом, который, по мнению авторов новой инициативы, обеспечит Белому дому «свободу рук в давлении на Кремль». Кроме того, Штаты таким образом хотят подтолкнуть Украину к агрессивным действиям в Донбассе.

«И, вместе с тем, такая поддержка Вашингтона со стороны — это некое алиби для Украины», — резюмировал сенатор.

Законопроект о новых санкция против России, ее финансовых институтов, представителей руководства и лично главы государства Владимира Путина ранее представили 25 сенаторов, представляющих Демократическую партию США, во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом. Эти санкции, по мнению авторов инициативы, могут быть приняты в случае обострения ситуации на Украине.