Кремль назвал весьма доверительным общение Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин ведет доверительный, но предметный диалог с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Диалог этот весьма доверительный, и вместе с тем он крайне предметный. Потому что и тот и другой разбираются в деталях двусторонних отношений», — отметил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Он добавил, что Путин и Лукашенко имеют давнюю историю своего общения. При этом перед диалогом глав двух стран всегда проходят переговоры делегаций России и Белоруссии.

«Премьер Мишустин был в Минске, приезжали делегации из Белоруссии, поэтому детали все были подготовлены и проработаны, для того чтобы президенты обсудили их на высшем уровне», — пояснил пресс-секретарь президента.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла 14 сентября в Сочи и продлилась порядка четырех часов. Президенты проводили переговоры в основном тет-а-тет и обсудили главные темы взаимоотношений двух стран. Во время встречи стороны договорились, что Минск получит от Москвы кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, напомнило Ura.ru.