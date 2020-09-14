Кремль подвел итоги четырехчасовых переговоров Путина и Лукашенко

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи продлились более четырех часов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков разъяснил журналистам, о чем договорились лидеры стран.

Так, он высказался по поводу договоренности о кредите в 1,5 миллиарда долларов, который Россия выделит Белоруссии.

«Кредит предоставляется Белоруссии, нашему большому союзнику, братской нам стране. Россия оказывала в этом плане и будет оказывать поддержку белорусской экономике», — заявил Песков и пояснил, что часть средств пойдет на рефинансирование прошлых кредитов, которые получил Минск.

При этом он подчеркнул, что это действие нельзя трактовать как вмешательство во внутренние дела.

Кроме того, лидеры двух государств дадут поручение ведомствам и ключевым предприятиям активизировать экономическое взаимодействие. При этом Песков отметил, что говорить о создании российско-белорусских предприятий пока рано.

Кроме того, президенты договорились начать восстановление транспортного сообщения между странами.

«Руководители ведомств в ближайшее время начнут предметный и конкретный, оперативный разговор на эту тему», — подчеркнул Песков.

Россия закрыла все пункты пропуска через границу, в том числе с Белоруссией с 30 марта. На такие меры Москва пошла из-за распространения коронавируса. С рядом стран сообщение уже восстановили, но с Минском пока идут переговоры.

Отдельно Песков отметил, что Путин дал поручение подготовить первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для поставок в Минск. Граждане Белоруссии станут непосредственными участниками третьего этапа тестирования.

На вопрос о том, обсуждали ли Путин и Лукашенко поставки энергоносителей, Песков ответил утвердительно и отметил, что результат был конструктивным, но подробностей этой части переговоров не раскрыл.

Песков в очередной раз отметил, что Россия признает Александра Лукашенко действующим президентом Белоруссии.

«Что касается тех людей, которые не согласны с результатами выборов, и людей, которые согласны, все они являются для нас гражданами братской для нас страны», — отметил он.

Представитель Кремля напомнил, что президент России неоднократно говорил, что все происходящее в Белоруссии должно проходить исключительно в правовом русле. В частности, Владимир Путин поддержал идею Александра Лукашенко о проведении конституционной реформы. Но при этом отметил, что это внутреннее дело страны и вмешательство других стран в этот процесс недопустимо.