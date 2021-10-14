Кремль назвал условие для перехода к решительным мерам борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что власти страны могут предпринять решительные меры для борьбы с коронавирусом в том случае, если система здравоохранения перестанет справляться с количеством заболевших, написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Telegram-канале «Пул № 3».

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что не существует определенной черты, переступив которую власти перейдут к чрезвычайным мерам по борьбе с коронавирусом. Пресс-секретарь президента отметил, что пока инфраструктура здравоохранения справляется, ситуация с отказами от прививок продолжится, сообщил канал.

«В регионах, где ситуация приближается к критической, когда возможности системы здравоохранения не позволяют оказывать помощь, власти, исходя из особых полномочий, принимают иные решения», — передал слова Дмитрия Пескова Telegram-канал.

Отказ россиян от вакцинации против коронавируса Дмитрий Песков назвал безответственным. Представитель Кремля сообщил, что людям необходимо объяснять необходимость прививок.