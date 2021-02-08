Кремль назвал Украину «частью русского мира»

«На Украине живет очень много русских и русскоговорящих, они все относятся к русскому миру. Культурные связи, исторические связи, общие корни — отрицать их было бы большой глупостью», — процитировал ТАСС слова Пескова.

При этом он добавил, что «такая линия на отрицание этой общности имеет место на Украине» и Кремлю это не нравится.

Песков назвал поддержку русского мира «мягкой силой». По его словам, согласно международному праву любое государство обладает возможностью осуществлять гуманитарные операции и поощрять контакты между людьми, «рассказывать о литературе, искусстве, науке».

Пресс-секретарь ранее объяснил, почему нельзя за один раз резко увеличить пенсии. Он отметил, что государство движется в этом направлении. И за последние 30 лет проделан огромный путь, но он недостаточен. Тем не менее пенсии могут увеличиваться только постепенно.