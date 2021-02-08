facebook_pixel
    08 февраля 2021, 13:11

    Россиянам объяснили, почему нельзя сразу намного увеличить пенсии

    Анастасия Калинина

    За 30 лет в России в направлении улучшения жизни пенсионеров проделан огромный путь, но он недостаточен. Тем не менее быстро увеличить пенсии тоже нельзя — процесс будет постепенным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
    Россиянам объяснили, почему нельзя сразу намного увеличить пенсии

    «Проделан огромный путь, но, конечно же, он недостаточен, президент об этом всегда говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога в этом. Притом вы видите, что динамика поступательная», — процитировало РИА «Новости» представителя Кремля.

    Песков отметил, что невозможно жить только прошлым. Он также напомнил слова Путина, который говорил, что в плане пенсионного обеспечения «надо еще работать и работать».

    «Скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным. Но поэтапно принимать меры, и эти меры тоже всем хорошо известны. Это то, что обязано делать государство, и то, что оно делает», — подчеркнул пресс-секретарь.

    Дмитрий Песков ранее сообщил, что в августе этого года мир вернется к допандемийной жизни. К этому времени доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%.