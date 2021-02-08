Россиянам объяснили, почему нельзя сразу намного увеличить пенсии
«Проделан огромный путь, но, конечно же, он недостаточен, президент об этом всегда говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога в этом. Притом вы видите, что динамика поступательная», — процитировало РИА «Новости» представителя Кремля.
Песков отметил, что невозможно жить только прошлым. Он также напомнил слова Путина, который говорил, что в плане пенсионного обеспечения «надо еще работать и работать».
«Скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным. Но поэтапно принимать меры, и эти меры тоже всем хорошо известны. Это то, что обязано делать государство, и то, что оно делает», — подчеркнул пресс-секретарь.
Дмитрий Песков ранее сообщил, что в августе этого года мир вернется к допандемийной жизни. К этому времени доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%.