Россиянам объяснили, почему нельзя сразу намного увеличить пенсии

За 30 лет в России в направлении улучшения жизни пенсионеров проделан огромный путь, но он недостаточен. Тем не менее быстро увеличить пенсии тоже нельзя — процесс будет постепенным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Проделан огромный путь, но, конечно же, он недостаточен, президент об этом всегда говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога в этом. Притом вы видите, что динамика поступательная», — процитировало РИА «Новости» представителя Кремля.

Песков отметил, что невозможно жить только прошлым. Он также напомнил слова Путина, который говорил, что в плане пенсионного обеспечения «надо еще работать и работать».

«Скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным. Но поэтапно принимать меры, и эти меры тоже всем хорошо известны. Это то, что обязано делать государство, и то, что оно делает», — подчеркнул пресс-секретарь.

Дмитрий Песков ранее сообщил, что в августе этого года мир вернется к допандемийной жизни. К этому времени доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%.