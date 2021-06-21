Кремль назвал ревакцинацию от ковида неизбежной

Ревакцинация от коронавируса неизбежна. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ситуация тяжелая, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие. Ревакцинация будет и является неизбежной — не только вакцинация, но и ревакцинация — для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех, кто окружает его», — заявил Песков. Его процитировал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщала, что Минздрав начал подготовку к программе повторной вакцинации для борьбы с «индийским» штаммом коронавируса. Прививать еще раз хотят тех людей, у кого опустился уровень антител после первого введения препарата.

Ревакцинацию уже прошли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Глава Московской области уже поставил себе третью прививку.

В июне в России зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19. Уже несколько дней каждые сутки подтверждается более 17 тысяч случаев коронавируса по всей стране. Больше всего заболевают в Москве. В российской столице 18 июня был зарегистрирован антирекорд: ковид нашли более чем у девяти тысяч человек.

Одной из причин всплеска заболеваемости эксперты назвали низкие темпы вакцинации. В связи с этим в нескольких регионах России, в частности, в Москве и Подмосковье, ввели обязательную вакцинацию для определенных групп граждан.