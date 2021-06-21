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    21 июня 2021, 12:48

    Кремль назвал ревакцинацию от ковида неизбежной

    Дамир Матюхин, Наза Салех Захи

    Ревакцинация от коронавируса неизбежна. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Кремль назвал ревакцинацию от ковида неизбежной

    «Ситуация тяжелая, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие. Ревакцинация будет и является неизбежной — не только вакцинация, но и ревакцинация — для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех, кто окружает его», — заявил Песков. Его процитировал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

    Газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщала, что Минздрав начал подготовку к программе повторной вакцинации для борьбы с «индийским» штаммом коронавируса. Прививать еще раз хотят тех людей, у кого опустился уровень антител после первого введения препарата.

    Ревакцинацию уже прошли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Глава Московской области уже поставил себе третью прививку.

    В июне в России зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19. Уже несколько дней каждые сутки подтверждается более 17 тысяч случаев коронавируса по всей стране. Больше всего заболевают в Москве. В российской столице 18 июня был зарегистрирован антирекорд: ковид нашли более чем у девяти тысяч человек.

    Одной из причин всплеска заболеваемости эксперты назвали низкие темпы вакцинации. В связи с этим в нескольких регионах России, в частности, в Москве и Подмосковье, ввели обязательную вакцинацию для определенных групп граждан.