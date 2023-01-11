Власть 11 января 2023, 12:51 Песков заявил, что Россия пока не сталкивалась с потолком цен на энергоресурсы freepik

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Россия пока не сталкивалась с потолком цен на собственные энергоресурсы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«С потолком-то особо никто и не сталкивался», — сообщил он

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Также Песков отметил, что в России действует указ президента. Он запрещает импортировать нефть покупателям, поддерживающим потолок цен. Согласно документу, российские энергоресурсы нельзя продавать по контрактам, которые прямо или косвенно предусматривают согласие с ограничением стоимости таких товаров. Песков подчеркнул, что в РФ со скепсисом относятся к потолку цен на нефть и газ.

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Пескова также спросили о допустимом дисконте на российское топливо. Пресс-атташе не стал комментировать этот вопрос.

Ранее стало известно, что глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал ужесточить санкции, связанные с потолком цен на российскую нефть. По его мнению, стоимость такого топлива нужно опустить ниже средней по рынку.