Мир 06 января 2023, 12:08 МИД Эстонии призвал снизить потолок цен на российскую нефть Глава МИД Эстонии Рейнсалу: потолок цен на нефть из РФ должен быть ниже рыночной стоимости РИА «Новости»

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Потолок цен на российскую нефть должен опуститься ниже ее рыночной стоимости. С таким предложением выступил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на брифинге, трансляцию которого вел портал Delfi.

«Установленный потолок для российской нефти сработал и не вызвал глобального топливного кризиса, поэтому разумно понизить его с 60 долларов за баррель», — отметил министр.

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По словам главы внешнеполитического ведомства Эстонии, реальная цена на сырую российскую нефть ниже этого потолка. Рейнсалу заметил, что пересчет можно будет сделать в середине января.

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Ранее заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев связал потолок цен на нефть с попыткой США вернуть позиции на рынке. США заложили в продвижение потолка цен на российскую нефть далеко идущие расчеты.