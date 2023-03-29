Власть 29 марта 2023, 13:29 Кремль назвал главную цель спецоперации Песков заявил, что главная цель СВО — обеспечить безопасность России и ее граждан РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ключевая цель России в ходе спецоперации — обеспечить безопасность страны в целом, а также жителей новых регионов в частности. На это обратил внимание пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Для России главное, чтобы были выполнены ее требования, была обеспечена безопасность людей в новых российских регионах, населения, <...> и была обеспечена безопасность Российской Федерации в целом, в более широком контексте», — сказал он.

Реклама

По словам официального представителя Кремля, большинство жителей России уверены в том, что цели специальной военной операции (СВО) будут выполнены. Также соотечественники показывают беспрецедентную поддержку главе государства Владимиру Путину и его политике.

Песков напомнил, что сейчас продолжаются серьезные бои за Артемовск. Он высказал мнение, что российские военные проявляют чудеса героизма. В Кремле им желают успехов.