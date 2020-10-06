Кремль назвал деградирующей ситуацию в Нагорном Карабахе

Люди продолжают гибнуть, а ситуация в регионе — деградировать. Так охарактеризовал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков военный конфликт в Нагорном Карабахе.

«Докладывалось обо всех обращениях, и понятен эмоциональный фон таких обращений на фоне того, что пока ситуация деградирует, продолжают гибнуть люди, что является абсолютно неприемлемым», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

Пресс-секретарь также отметил, что Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп призвали воюющих остановить огонь и начать мирные переговоры.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что боевики из террористических организаций направились в зону конфликта в Нагорном Карабахе, передает газета «Известия». Речь идет о тысячах радикалов, которые планируют заработать на новой войне.

Кандидат политических наук института США и Канады РАН Олег Криволапов предположил, что Америка пока не планирует принимать активное участие в этом конфликте, потому что в стране сейчас хватает своих проблем.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. За этот период погибли десятки мирных жителей, также многие получили ранения.