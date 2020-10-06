Политолог назвал роль США в конфликте из-за Карабаха

Он рассказал, что пока Штаты не спешат принимать участие в конфликте, потому что в стране хватает своих проблем. Тем не менее, эксперт предположил, что в будущем они могут принять участие не только путем дипломатии.

«В будущем, если конфликт в НКР затянется, все будет зависеть только от того, чья администрация окажется в Белом доме в январе», — заключил Криволапов.