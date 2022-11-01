Песков обещал своевременно сообщить о дате проведения прямой линии с Путиным | 360°

Общество 01 ноября 2022, 00:13 Песков обещал своевременно сообщить о дате проведения прямой линии с Путиным Пресс-секретарь Песков не назвал точную дату проведения прямой линии с президентом Путиным РИА "Новости"

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Дата и время проведения прямой линии с президентом Владимиром Путиным станут известны позже. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, состоится ли в нынешнем году прямая линия с президентом России, Песков точную дату не назвал.

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«О дате проведения прямой линии с Путиным будет сообщено дополнительно», — сказал Песков.

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Ранее его уже спрашивали о дате этого ежегодного события. Пресс-секретарь ответил, администрация президента пока не назначила даты трех ожидаемых мероприятий — прямой линии, оглашения послания Федеральному собранию и большой пресс-конференции.

Прямая линия с Владимиром Путиным проводится ежегодно. Президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян. Обращения поступают через по телефону, почте и через интернет. Последний раз прямая линия состоялась 30 июня 2021 года. Путин отвечал на вопросы три часа и 42 минуты. Всего главе государства поступило около 2,2 миллиона обращений. По итогам прямой линии президент утвердил перечень поручений.