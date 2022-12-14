Важное 14 декабря 2022, 13:21 Кремль допустил перенос послания Путина на 2023 год Пресс-секретарь президента Песков допустил перенос послания Путина ФС России на 2023 год Пресс-служба Кремля

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Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию могут перенести на следующий год. Он огласит его устно, а не письменно, рассказал журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Что касается сообщений, что [послание] возможно в следующем году, — безусловно, возможно», — сказал он.

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Дмитрий Песков назвал перенос очевидным и предложил журналистам не гадать на кофейной гуще. Они также спросили представителя президентской администрации, может ли президент обратиться к парламенту письменно, а не устно. Он ответил отрицательно — такой формат в законодательстве не предусмотрели.

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Право президента выступить перед парламентом, подвести итоги и обозначить основные направления работы закрепили в Конституции России. Источник ТАСС в парламенте заявил ранее, что послание оглашают ежегодно, но отсчет ведут не с 1 января, а после последнего выступления. Он уверен, что выступление перенесут на 2023 год.