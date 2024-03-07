Общество 07 марта 2024, 01:13 Путин назвал главное предназначение женщин Путин: женщины занимают заметную роль в жизни России Freepik

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Продолжение рода — уникальный дар женщин, которые при этом успевают строить карьеру и сохранять привлекательность, заявил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что россиянки играют важную роль в жизни страны и посетовал, что представителей прекрасного пола не так много работает в правительстве, хотя в целом по стране многие занимают руководящие должности. В этом нет ничего удивительного, потому что женщины, по его словам, отличаются такими чертами, как дисциплинированность и въедливость.

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Также Путин выразил удивление, что женщинам при этом удается сохранять свою привлекательность, быть нежными и обворожительными, и назвал это их тайной.

Кроме того, он высказал мнение о том, какую миссию они несут.

«Предназначение женщины — в продолжении рода. Это абсолютно уникальный природный дар. Мы все относимся к нему с огромным уважением», — резюмировал Путин.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что женщины вряд ли выйдут на первые роли в военном деле. Представительницы прекрасного пола уместны там, где не надо напрямую принимать самостоятельных решений, отметил парламентарий. Если говорить о военном деле, то женщины могут быть операторами, связистами или штабистами.