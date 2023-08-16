Власть 16 августа 2023, 13:47 Красный Крест заинтересовался книгой о преступлениях украинской власти Омбудсмен Москалькова: МККК попросил книгу о преступлениях киевского режима РИА «Новости»

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Международный комитет Красного Креста (МККК) попросил дать книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)» для изучения. Как сообщило РИА «Новости», об этом рассказала российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время презентации сборника.

Авторами книги стали заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин и член Общественной палаты России Максим Григорьев. Омбудсмен рассказала, что в последнюю встречу с представителями Красного Креста проинформировала их о конкретных фактах преступлений, которые перечислены в книге.

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«А последний раздел — это хронология событий. Факты — упрямая вещь, их нельзя игнорировать. Они попросили для изучения эту книгу», — добавила Москалькова.

По ее словам, в этой публикации есть 600 историй реальных людей, столкнувшихся с нарушениями своих свобод и прав. Также можно будет прочитать о тех, кто находился в плену.

Уполномоченный по правам человека заметила, что авторы отразили реальное положение дел. В частности, они рассказали о том, как мирных жителей использовали в качестве живого щита.