Спецоперация 15 августа 2023, 10:39 Украину уличили в использовании мирного населения как живого щита Шойгу сообщил, что ВСУ прикрывались мирным населением в качестве живого щита Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские военные использовали гражданские объекты и мирное население в качестве живого щита. Об этом на XI Московской конференции по международной безопасности заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Мирное население на Украине служит живым щитом для прикрытия войск, ВСУ используют гражданские объекты для маскировки техники», — сказал он.

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Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что националисты усилили обстрелы приграничных территорий России, неподконтрольных киевскому режиму населенных пунктов и мирных кварталов в Донецке.

Ранее Шойгу заявил, что Украина почти полностью исчерпала свой военный потенциал. По его словам, ВСУ не добились никаких результатов в контрнаступлении, несмотря на полномасштабную поддержку со стороны западных государств и примкнувших к ним стран-сателлитов из Азиатско-Тихоокеанского региона.