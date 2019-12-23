Козак объявил о фиксированной цене за транзит газа через Украину

Он пояснил, что все цифры зафиксировали в соответствующих протоколах. Все риски по изменению тарифов из-за смены законодательства взял на себя украинский «Нафтогаз».

При этом Дмитрий Козак отметил, что если Украина намерена перейти на европейское законодательство в области энергетики, то тарифы на транспортировку газа будут низкими, что будет выгодно и «Газпрому», и «Нафтогазу».

При этом Козак опроверг сообщения о том, что Россия заключила с Украиной контракты на прямые поставки газа. Он пояснил, что этот вопрос стороны обсудят после Нового года. Кроме того, он отметил, что никаких контрактов с пятью украинскими компаниями также не существует.

«Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, нет, будем действовать строго в рамках этого протокола», — подчеркнул вице-премьер.

Россия и Украина в минувшую пятницу подписали протокол, по которому «Газпром» и «Нафтогаз» заключат новый договор о транзите газа. Согласно тексту соглашения, российская компания выплатит 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. После этого стороны откажутся от остальных исков и заключат мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий Украины к «Газпрому».