    23 декабря 2019, 15:04

    Козак объявил о фиксированной цене за транзит газа через Украину

    Анатолий Минкин

    Стоимость транзита российского газа через территорию Украины для «Газпрома» останется фиксированной на протяжении пяти лет, пока будет действовать новый договор. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на заседании правительства выступил вице-премьер Дмитрий Козак.

    Он пояснил, что все цифры зафиксировали в соответствующих протоколах. Все риски по изменению тарифов из-за смены законодательства взял на себя украинский «Нафтогаз».

    При этом Дмитрий Козак отметил, что если Украина намерена перейти на европейское законодательство в области энергетики, то тарифы на транспортировку газа будут низкими, что будет выгодно и «Газпрому», и «Нафтогазу».

    При этом Козак опроверг сообщения о том, что Россия заключила с Украиной контракты на прямые поставки газа. Он пояснил, что этот вопрос стороны обсудят после Нового года. Кроме того, он отметил, что никаких контрактов с пятью украинскими компаниями также не существует.

    «Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, нет, будем действовать строго в рамках этого протокола», — подчеркнул вице-премьер.

    Россия и Украина в минувшую пятницу подписали протокол, по которому «Газпром» и «Нафтогаз» заключат новый договор о транзите газа. Согласно тексту соглашения, российская компания выплатит 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. После этого стороны откажутся от остальных исков и заключат мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий Украины к «Газпрому».