Космодрому Восточный могут присвоить имя Путина

«Я думаю, придет время и для этого», — сказал Рогозин, отвечая на вопрос журналиста, могут ли Восточный назвать в честь Путина. Репортер напомнил, что именем первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева недавно назвали стартовый комплекс на Байконуре.

Подрядчика космодрома «Восточный» задержали при попытке сбежать во Вьетнам Подробнее

С инициативой тогда выступил Владимир Путин. В начале сентября он предложил назвать совместный российско-казахстанский ракетный комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева. Позднее стало известно, что в Казахстане прорабатывают вопрос переименования этого комплекса в «Назарбаевский старт».

6 сентября Путин потребовал выдерживать сроки строительства Восточного, который возводится с 2012 года.

В 2019 году завершилось возведение первой очереди космодрома — стартового комплекса для ракет «Союз». Сейчас идет строительство второй очереди под ракету тяжелого класса «Ангара».