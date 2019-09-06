Путин потребовал достроить космодром Восточный в срок
Сроки окончания строительства космодрома Восточный оказались под угрозой срываПодробнее
Он выступил на совещании, где обсуждались вопросы развития инфраструктуры Восточного. Путин попросил более ответственно подходить к строительству. Кроме того, глава государства потребовал более динамично организовывать работы.
«Необходимо выдержать все намеченные сроки, в том числе первые полеты с использованием ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Запуск должен состояться, как мы уже говорили, с Восточного в 2028 году», — цитирует РИА «Новости» лидера России.
Космодром Восточный находится на Дальнем Востоке, в Амурской области. Сейчас там идет строительство второго стартового комплекса. Сроки завершения работ неоднократно откладывались из-за различных проблем. Вторую очередь планировали закончить в 2021 году, но потом отложили дату до 2023 года.