Косачев посчитал решение Евросоюза по Украине и Молдавии политическим

Решение дать Молдавии и Украине статус кандидатов на вступление в Евросоюз является чисто политическим. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Лидеры стран Евросоюза договорились предоставить статус кандидатов в ЕС для Украины и Молдавии. Решение чисто политическое, а не организационное. Статус не налагает на сам Европейский союз никаких обязательств ни по темпам сближения, ни по условиям — Копенгагенские критерии никто не отменяет», — написал он в своем Telegram.

Косачев назвал такое решение унизительным для ЕС. Он считает, что Украина и Молдавия не соотвествуют критериям вступления в Евосоюз. По его мнению, в этих странах существует серьезное коррупция, нерыночная экономика, а также системно подавляется политическая оппозиция, вплоть до уголоного преследования.

«Полное игнорирование прав граждан иной национальности, языка и духовной культуры. И, как следствие, утраченная территориальная целостность», — отметил вице-спикер Совфеда.

По его словам, украинским и молдавским властям дали ложным сигнал, что можно вести себя так, «как они ведут себя в политике и с людьми… лишь бы сохранялась лояльность к старшим европейским товарищам», считает вице-спикер Совфеда.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы стран и правительств Евросоюза одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз на саммите в Брюсселе.