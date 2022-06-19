Косачев обвинил Литву в нарушении межународного права

Железнодорожная блокада Калининграда со стороны Литвы — флагман нарушений международного законодательства. Таким мнением в Теlegram-канале поделился вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Литва — флагман разрушения международного права», — написал он.

По его мнению, антироссийская санкционная политика этой страны нарушает целый ряд юридических документов. Причем как внутренние, так и европейские акты. Также Косачев напомнил, что железнодорожная блокада Калининграда со стороны Литвы нарушает нормы ВТО. Он напомнил, что доступность страны для транзитных маршрутов других государств является «одним из краеугольных принципов этой организации».

Губернатор региона Антон Алиханов также прокомментировал действия Литвы. По его словам, таким образом европейская республика хочет задушить Калининград. Он сообщил, что власти региона намерены добиться пересмотра принятого решения. Алиханов заявил, что правительство Калининграда уже прорабатывает вопрос со срочными паромными поставками на маршруте Усть-Луга — Балтийск.