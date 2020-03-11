Коронавирус не повлиял на режим Путина

Кремль пока не получал никаких дополнительных рекомендаций врачей из-за эпидемии коронавируса. Президент России Владимир Путин продолжает жить и работать в обычном режиме, но принимает меры предосторожности при проведении встреч и мероприятий.

Об этом пресс-секретарь главы государства сообщил РИА «Новости».

Пока от наших медиков мы каких-то дополнительных рекомендаций не получали. По сегодняшнему дню вы видите, что все мероприятия идут в обычном режиме, никаких ограничений нет Дмитрий Песков

Несмотря на это, в Кремле соблюдают все необходимые предосторожности, чтобы избежать коронавируса.

По последним данным, в России обнаружили уже 28 случаев заражения новым типом инфекции. Только за сегодня удалось выявить восемь новых заболевших — об этом сообщил оперштаб. Все они вернулись в Россию из Италии. Шестеро зараженных оказались жителями Москвы, еще двое — Подмосковья.Известно, что один из них ребенок дошкольного возраста. У него нет никаких симптомов коронавируса, но при этом он является носителем инфекции.

Всех зараженных поместили в больницы на карантин. Круг тех людей, с которыми они контактировали после прилета, уже установили — за ними наблюдают врачи. Сейчас оперштаб разыскивает пассажиров трех рейсов, на которых зараженные пациенты вернулись из Италии в Россию.