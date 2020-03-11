Восемь новых случаев коронавируса зафиксировали в России

В России выявили восемь новых случаем заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб.

Все заболевшие являются гражданами России. Известно, что шестеро из них проживают в Москве, а еще двое в Московской области. Оперштаб уточнил, что один из зараженных — ребенок. Отмечается, что у него полностью отсутствуют симптомы заболевания, но при этом он остается его носителем.

Оперативный штаб уточнил, что все заболевшие вернулись в Россию из Италии тремя рейсами.

S7 3584 Верона — Москва (29.02.2020); «Уральские авиалинии» Верона — Москва 3510 (29.02.2020); S7 3588 Верона — Москва (01.03.2020). Оперштаб.

Сейчас организация связывается с пассажирами рейсов, которыми они прилетели — каждый получил СМС-рассылку с призывом немедленно перейти на режим самоизоляции и вызвать скорую помощь.

Все пациенты госпитализированы — их поместили на карантин. Круг близких контактов всех зараженных уже установили — все они также наблюдаются врачами. Они оказались родственниками заболевших — никто из носителей коронавируса не ходил на работу в последние дни. Ребенок также не был в дошкольной группе.

Таким образом, число зафиксированных случаев коронавируса в России увеличилось до 28.