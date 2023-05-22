Власть 22 мая 2023, 04:34 «Королевство кривых зеркал». Захарова прокомментировала слова Байдена о дефолте Захарова назвала США «королевством кривых зеркал» после заявления Байдена о дефолте РИА «Новости»

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США похожи на «королевство кривых зеркал», так как все понимают, что Штаты тратят больше, чем зарабатывают. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале заявление президента США Джо Байдена о госдолге.

Американский президент заявил, что США никогда не объявляли дефолт и не станут делать это сейчас.

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«Королевство кривых зеркал. Все понимают, что США тратят больше, чем зарабатывают, что весь банкет обеспечен только наличием печатаного станка и военных баз по всему миру», — написала Захарова.

Она также отметила, что американские президенты признают, что дефолт по долговым обязательствам — это политический показатель, а не экономический.

Накануне Белый дом сообщил, что конгрессмены-республиканцы «отбросили назад» переговорный процесс по госдолгу. Команда спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти «положила на стол» предложение, которое содержало набор крайне ангажированных требований, заявили в администрации Байдена.