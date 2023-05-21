Мир 21 мая 2023, 02:46 Республиканцы «отбросили назад» переговорный процесс по госдолгу США Белый дом сообщил, что конгрессмены-республиканцы «отбросили назад» переговоры по госдолгу Pixabay

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Конгрессмены-республиканцы из команды спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти «отбросили назад» переговорный процесс с администрацией президента Джо Байдена по поводу повышение потолка госдолга США. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Вчера вечером в Вашингтоне команда спикера положила на стол предложение, которое было большим шагом назад и содержало набор крайне ангажированных требований», — говорится в заявлении Белого дома.

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Ранее Белый дом рапортовал, что Байден «оптимистично оценивает» перспективы решения вопроса по госдолгу с конгрессом. Президент поручил сотрудникам ежедневно проводить встречи для решения спорных вопросов.

Тем временем республиканцы подняли тему импичмента президенту Байдену. С инициативой выступила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.