21 мая 2023, 02:46
Республиканцы «отбросили назад» переговорный процесс по госдолгу США
Белый дом сообщил, что конгрессмены-республиканцы «отбросили назад» переговоры по госдолгу
Конгрессмены-республиканцы из команды спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти «отбросили назад» переговорный процесс с администрацией президента Джо Байдена по поводу повышение потолка госдолга США. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Вчера вечером в Вашингтоне команда спикера положила на стол предложение, которое было большим шагом назад и содержало набор крайне ангажированных требований», — говорится в заявлении Белого дома.
Реклама
Ранее Белый дом рапортовал, что Байден «оптимистично оценивает» перспективы решения вопроса по госдолгу с конгрессом. Президент поручил сотрудникам ежедневно проводить встречи для решения спорных вопросов.
Тем временем республиканцы подняли тему импичмента президенту Байдену. С инициативой выступила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.
США
Белый дом в США
Конгресс США
Реклама
Реклама