Координационный центр создан при правительстве РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Координационного центра правительства. Соответствующий документ за подписью главы кабмина опубликован на официальном портале правовой информации.

Координационный центр займется согласованием действий между федеральными и местными органами власти в случае возникновения инцидентов и при решении приоритетных задач правительства. Под «инцидентами» подразумеваются ситуации, требующие немедленного реагирования или оперативного разрешения по указанию главы кабмина РФ или вице-премьеров, указано в документе.

Мишустин поручил федеральным ведомствам и региональным органам власти обеспечить участие в работе центра не позднее 31 марта. Положение о Координационном центре предполагает, что это будет постоянно действующий орган при правительстве под общим руководством премьер-министра. Непосредственным руководителем назначат одного из заместителей председателей.

Мишустин 16 февраля подписал распоряжение о выделении Минздраву РФ средств в размере 10 миллиардов рублей на приобретение лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями.