Кабмин выделил 10 миллиардов рублей на лекарства детям с редкими заболеваниями

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минздраву России суммы в размере 10 миллиардов рублей на приобретение лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями.

«Направить бюджетные ассигнования <…> Минздраву России в размере 10 000 000 тысяч рублей в целях приобретения лекарственных препаратов, зарегистрированных в РФ, для конкретного ребенка с тяжелым жизнеугрожающим или хроническим заболеванием, в том числе редким (орфанным) заболеванием, либо для групп таких детей», — говорится в распоряжении. Документ обнародован во вторник на официальном портале правовой информации.

В документе также отмечается, что закупку лекарств осуществляет федеральный центр планирования организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ.

В этот понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах кабмина направить 10 миллиардов рублей на закупку лекарств для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Как уточнил премьер, это будет первый транш из 60 миллиардов рублей, которые предусмотрены на эти цели в 2021 году.