Координационный совет по обеспечению армии расширил полномочия кабмина | 360°

Власть 26 октября 2022, 13:20 Координационный совет по обеспечению армии расширил полномочия кабмина «Коммерсант»: кабмин получил право на административные реформы для победы в СВО РИА "Новости"

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Правительству России передали полномочия решать все экономические вопросы, связанные с ресурсами в рамках проведения спецоперации, оставив силовому блоку исключительную ответственность за военные действия. Кроме того, кабмин получил право проводить любые административные реформы. Такие выводы сделала газета «Коммерсант» по итогам открытой части первого рабочего заседания Координационного совета по обеспечению потребностей армии.

Фактически речь идет о том, что политическую ответственность за обеспечение армии разделили между премьер-министром Михаилом Мишустиным, который займется материальными ресурсами, и губернаторами в лице мэра Москвы Сергея Собянина, через которых начнут набирать людей.

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Серьезные полномочия координационного совета означают, что в обмен на политическую ответственность за итоги специальной военной операции меняются принципы автономии силового блока от правительства. Если раньше они подчинялись кабмину только по гражданским вопросам, то теперь от правительства зависит их экономическое положение и обеспечение. Но не только.

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Из заявления президента России Владимира Путина следует, что в задачи координационного совета входят как вопросы военного снабжения, так и изменения административных процедур в сфере управления. В ходе своего выступления российский лидер отметил, что сделать это без широкой и глубокой координации между всеми структурами власти невозможно.

В ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей армии президент России Владимир Путин поручил усиливать темпы работы по всем направлениям, а также менять и подводить под новый формат все нормативы в сложных условиях.