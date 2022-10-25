Путин призвал чиновников не прятаться за формальными процедурами | 360°

Власть 25 октября 2022, 18:15 Путин призвал чиновников не прятаться за формальными процедурами Президент Путин поручил Координационному совету усилить темпы работы по всем направлениям РИА "Новости"

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Правительству и другим участникам Координационного совета по обеспечению армии необходимо усилить темпы работы по всем направлениям, а не заниматься только специальной военной операцией. Об этом в ходе первого заседания заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что нужно реально оценивать положение дел в целом и налаживать административную работу с учетом новых серьезных вызовов.

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«Нам необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации положения дел в целом. Это касается не только непосредственно специальной военной операции. Это касается всей нашей работы по всем направлениям», — заявил Путин.

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Российский лидер отметил, что речь идет не только о работе правоохранительных органов, силового блока, военных, но и всей гражданской жизни.

«Если мы будем работать в рамках бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата не получится ни по одному направлению», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что необходимо менять и подводить под новые потребности старые нормативы, усиливать координацию между экономическим, силовым, военным и региональными блоками. Усиливать конкуренцию в медицине и строительном секторе, чтобы на рынках появились новые эффективные компании, готовые работать в новом формате.

Путин подчеркнул, что этот вопрос поднимали много раз и что-то уже меняли, но сегодня ситуация сложилась так, что работу нужно еще раз пересмотреть. Президент поручил членам координационного совета в ближайшее время представить подробный план по дальнейшим шагам.