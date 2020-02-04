По словам парламентария, это попытки поддержать уровень конфронтации с Москвой, так как это выгодно огромному количеству людей на Украине. Им за это платят и ничего другого они делать умеют, заметил Климов. Он указал два способа. Первый — это всяческие измышления, на основании которых эти иски и выставляются. Другой — прямые провокации.

«Мы как предлагали им (украинской стороне — прим. ред.) нормализацию отношений, так и предлагаем. Они как тратят время на совершенно контрпродуктивные вещи, так и продолжают тратить», — подытожил зампред Комитета Совфеда по международным делам.