Украина подготовит новые иски к России. В чем претензии, пока не говорят

Киев снова обратится в международные суды, чтобы поиметь денег с России. В чем снова проблема, на Украине пока не говорят.

Глава Минюста Украины Денис Малюська в интервью изданию «Главком» не стал говорить о сути готовящихся исков — они пока «на уровне инициативы». Сейчас в ведомстве собирают все нужные доказательства и обоснования.

«Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков в ближайшее время», — сообщил министр.

Киев за последние несколько лет забросал Россию исками. Власти Украины в 2016 затевали арбитражное производство, чтобы подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также взять с России компенсацию. Основным обоснованием претензий стала конвенция ООН по морскому праву. Украина посетовала на якобы нарушения ее права на природные ископаемые, нефть, газ и рыбу на территории морского шельфа вокруг Крыма.

На следующий год Москву обвинили в дискриминации крымских татар и поставках оружия. Были обвинения в сторону России в похищении детей и нарушениях прав человека в Крыму и Донбассе. В январе 2020 года украинский «Нафтогаз» сообщил об обновлении исков к России. Украина хочет семь миллиардов долларов за потерю имущества в Крыму.