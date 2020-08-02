Консула России в Белоруссии изумили выдвинутые россиянам обвинения

Консул России в Минске Кирилл Плетнев удивился обвинениям, предъявленным 33 россиянам, арестованным в Белоруссии 1 августа. В официальном документе говорится о подготовке к массовым беспорядкам, погромам, уничтожению имущества и вооруженном сопротивлении власти.

Об этом дипломат заявил в эфире телеканал «Вести».

«Извините, но люди приехали пять дней назад. Первые публикации в СМИ были посвящены тому, что они в санатории занимались спортом и абсолютно культурно себя вели», — подчеркнул Плетнев.

Об этом же заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал их задержание безосновательным и не укладывающимся в параметры союзного сотрудничества.

«Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

По его данным, россияне, действительно сотрудники частных охранных структур, опоздали на рейс в другу страну и решили дождаться следующего в отеле и в санатории «Белорусочка». В нем и были сняты кадры, растиражированные белорусским Комитетом госбезопасности.

«У российских пограничников возникли вопросы по документам, которые не давали основания для пересечения границы. С 19 часов и практически до полуночи они решали вопрос о своем переходе», — рассказал Геннадий Купман, представитель транспортной компании, предоставлявшей россиянам услуги такси.