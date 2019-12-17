Конституционный суд Украины отказался расширить полномочия Зеленского

По информации «Газеты.ru», данный законопроект позволил бы президенту Украины назначать руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований. КСУ признал его несоответствующим конституции.

Законопроект, который предусматривал переход на пропорциональную систему выборов и сокращение количества депутатов Верховной рады, предложили доработать.

Ранее Верховная рада обнародовала законопроект президента о децентрализации власти на Украине.