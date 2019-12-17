Конституционный суд Украины отказался расширить полномочия Зеленского
Конституционный суд Украины не признал законопроект, который мог бы расширить полномочия главы государства. Об этом сообщил сайт «Страна.ua».
По информации «Газеты.ru», данный законопроект позволил бы президенту Украины назначать руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований. КСУ признал его несоответствующим конституции.
Законопроект, который предусматривал переход на пропорциональную систему выборов и сокращение количества депутатов Верховной рады, предложили доработать.
Ранее Верховная рада обнародовала законопроект президента о децентрализации власти на Украине.