Важное 14 декабря 2022, 13:18 Комплексы Patriot станут законной целью России на Украине — Песков Пресс-секретарь Песков: Кремль не комментирует сообщения о поставках ЗРК Patriot для ВСУ

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Кремль не комментирует сообщения о возможных поставках американских зенитно-ракетных комплексов Patriot для украинских военных, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, установки станут законной целью ВС России в случае отправки на Украину, сообщил ТАСС.

Журналисты поинтересовались у Пескова, разделяет ли Кремль мнение зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о том, что американские установки станут законной целью российских военных на Украине. Представитель Кремля ответил положительно. Он добавил, что сейчас это комментировать не стоит, потому что все ограничивается сообщениями СМИ.

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«В наше время сообщения СМИ — вещь ненадежная, поэтому дождемся какой-то официальной информации», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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Ранее чиновники из администрации американского лидера Джо Байдена допустили возможность передачи ВСУ комплексов Patriot. По мнению публициста Ивана Новоселова, России не стоит переживать на этот счет. Он уточнил, что система ПВО из США станет хорошей целью для испытания российских гиперзвуковых ракет.