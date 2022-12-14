Эксклюзив 14 декабря 2022, 12:18 Американские ЗРК Patriot станут отличной целью для испытания новейших российских гиперзвуковых ракет 😉 Публицист Новоселов: России не стоит беспокоиться из-за американских ЗРК Patriot Американский зенитный ракетный комплекс Patriot, состоящий на вооружении армии США и армий стран-союзниц / U.S. Army

Читать 360tv в

Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена сообщил, что США решили отправить на Украину батареи ПВО Patriot, решение могут принять уже на этой неделе. Его еще должны одобрить глава американского Минобороны Ллойд Остин и сам президент. Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» объяснил, нужно ли России реагировать на это.

Реклама

Далее — прямая речь.

Зенитный ракетный комплекс Patriot состоит из радара, компьютеров, генераторного оборудования, центра управления перехватом и нескольких (до восьми) пусковых установок, каждая из которых заряжена четырьмя ракетами, готовыми к пуску. Предположительно, системы поставят на базу США в Германии, где украинские операторы будут проходить обучение работе с ними.

Решение, несомненно, поднимает много вопросов. Во-первых, батарея Patriot — сложная система, для работы с которой требуются скоординированные действия десятков обученных операторов. Тренировка занимает не дни и даже не недели, а много месяцев. Ждать месяцы Украина никак не может себе позволить, так что иметь дело с этими ЗРК, очевидно, будут военные НАТО.

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot, состоящий на вооружении армии США и армий стран-союзниц / U.S. Army

Во-вторых, батареи бывают разные. США не указывают, насколько старые системы передадут ВСУ и с какими ракетами их будут использовать. Старые поколения Patriot уступают даже советским С-300, которые использует Украина.

Последнее поколение намного лучше и даже имеет ограниченные возможности перехвата гиперзвуковых целей, но далеко не факт, что Соединенные Штаты поставят именно его, так как здесь встает вопрос количества. Одна батарея ничего не изменит, равно как десять и даже двадцать. Также встает вопрос цены: одна батарея стоит миллиард долларов, одна ракета — три миллиона долларов.

Имеют ли США возможность поставить достаточное количество ракет? Нет, не имеют. У американцев не хватает современных ракет Patriot даже для продажи тем покупателям, которые платят за это.

Когда у Саудовской Аравии закончились запасы ракет во время Йеменского конфликта, им пришлось просить другие арабские страны поделиться своими арсеналами, так как США не смогли своевременно выполнить заказ. Производитель ракет Lockheed Martin объявил о планах удвоить производство ракет, но наращивание мощностей займет годы. И даже удвоенное количество не поможет с учетом количества ракет, производимых Россией в месяц.

Стоит ли нам беспокоиться? Нет, волноваться не нужно. Patriot плохо показали себя в Саудовской Аравии против Йемена и не могли справиться даже с достаточно простыми ракетами и примитивными дронами. Даже сотня таких батарей с запасом боекомплекта на много месяцев не гарантирует Украине полную защиту.

Они несовместимы с остатками украинских ПВО, работать с ними смогут только военные НАТО. Штаты не имеют физической возможности отправить большое количество батарей и достаточный запас ракет для противодействия разнообразным крылатым ракетам, беспилотникам и целям-обманкам, которые используют российские Вооруженные силы.

К тому же не стоит забывать о российской разведке. Командование прекрасно понимает важность уничтожения американских батарей, и они, естественно, станут приоритетными целями. Хотя последнее поколение Patriot имеет ограниченные возможности перехвата гиперзвуковых целей, условий для этого не будет, и американская система ПВО станет отличной целью для испытания новейших российских гиперзвуковых ракет.

Понимает это и командование Соединенных Штатов. поэтому остается вероятность, что системы вообще не доедут до Украины. Американца могут решить действительно обучать украинских операторов, и это займет много месяцев.

У Украины нет этого времени. Точнее, у нее не должно быть этого времени — России следует об этом позаботиться.