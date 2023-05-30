Власть 30 мая 2023, 15:21 Компьютерным играм в России предложили выдавать прокатные удостоверения Депутат ГД Лантратова: компьютерным играм необходимо выдавать прокатные удостоверения Freepik

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Для распространения в России компьютерных игр необходимо ввести прокатные удостоверения по примеру кино, заявила депутат Госдумы Яна Лантратова. В своем Telegram-канале она опубликовала видеозапись выступления в нижней палате парламента.

Лантратова посвятила речь приближающемуся Дню защиты детей. По ее мнению, несовершеннолетние подвергаются опасности в интернете. Одной из таких угроз являются видеоигры.

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«Компьютерные игры, где детям предлагается прийти в школу и расстрелять других детей и учителей. В это играют дети, а мы удивляемся случаям скулшутинга», — подчеркнула депутат.

Она добавила, что для распространения в России играм нужно выдавать прокатные удостоверения. Лантратова уточнила, что родители должны активно интересоваться виртуальной жизнью своих детей, а государство — активнее вовлекать взрослых в курсы повышения цифровой компьютерной грамотности.

Ранее психолог Наталья Спесивцева назвала агрессивные видеоигры одной из причин стрельбы в школах. Она добавила, что спровоцировать это может и просмотр новостей.