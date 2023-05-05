05 мая 2023, 22:42
Психолог Спесивцева рассказала о причинах стрельбы в школах
Психолог Спесивцева заявила, что отсутствие культуры общения вызывает стрельбу в школах
Некоторые подростки воспитываются в агрессивной среде, из-за чего у них не развивается культура общения. Это является самой распространенной причиной стрельбы в школе. Такой информацией поделилась психолог Наталья Спесивцева, написал телеканал «Звезда».
«Нет культуры общения, очень много подавляемой агрессии, потому что родителям некогда общаться с детьми», — пояснила специалист.
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По словам психолога, внешние раздражители также могут усугубить состояние нездоровой психики. Среди них — просмотр новостей и агрессивные компьютерные игры.
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